В Белгороде «Волга» сбила на пешеходном переходе женщину

фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

В пятницу, 17 сентября, около девяти часов вечера в Белгороде на улице Буденного произошло ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ 2410» в районе дома № 14 сбил 36-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы. Других ДТП с пострадавшими в регионе за минувшие сутки не зарегистрировано, - сообщается на сайте Управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.