18 сентября на Белгородчине ожидаются дожди

Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, сегодня, 18 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди.

Ветер восточный, ночью от восьми до 13-ти метров в секунду, утром и днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от семи до 12-ти градусов тепла, днем – от плюс 15-ти до плюс 20-ти градусов, на севере области – от десяти до 15-ти градусов выше ноля.