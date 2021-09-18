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Общество18 сентября 2021 0:01

18 сентября на Белгородчине ожидаются дожди

Местами порывы до 17-ти метров в секунду
Алексей СЕРГУНИН
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Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди.

Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, сегодня, 18 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди.

Ветер восточный, ночью от восьми до 13-ти метров в секунду, утром и днем местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от семи до 12-ти градусов тепла, днем – от плюс 15-ти до плюс 20-ти градусов, на севере области – от десяти до 15-ти градусов выше ноля.