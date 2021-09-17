Первый день выборов в Белгородской области – около 23% проголосовавших и несколько жалоб в Облизбирком

фото: Избирательная комиссия Белгородской области.

В Белгородской области завершился первый день выборов. В восемь вечера закрылись все 1263 избирательных участка. По информации Облизбиркома, свои голоса отдали 280 529 жителей региона. Это 22,91 процента от общего количества избирателей.

- На избирательных участках присутствовали и вели контроль за соблюдением законодательства 4 053 наблюдателя и 963 члена избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных зарегистрированными кандидатами и избирательными объединениями, участвующими в выборах, - сообщает Избирательная комиссия Белгородской области.

Не обошлось и без жалоб. Они касались запретов на фото- и видеосъемку, обнаружения избирателя под девичьей фамилией, планировавшего голосовать в другом месте, недопуска к исполнению обязанностей наблюдателей от одной из партий, членов УИК с правом совещательного голоса и доверенного лица кандидата в Госдуму и на пост губернатора, а также подозрений на вброс.