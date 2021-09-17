Свыше 3000 белгородцев впервые пришли на выборы

Напомним, что участки работают 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В областном центре проходят сразу три выборные кампании: депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва, досрочные выборы губернатора Белгородской области и дополнительные выборы в Белгородский городской Совет», - информирует пресс-служба городской администрации.

Сегодня на 183 избирательных участках работают 2158 членов УИК.

Выборы проходят в особых условиях соблюдения санитарных требований, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Каждый избиратель на входе получает маску, перчатки и индивидуальную ручку. Также средствами защиты обеспечены все члены участковых избирательных комиссий.

Для 3155-ти горожан эти выборы – первый в жизни. В честь важного политического события для каждого дебютанта на избирательных участках подготовили памятные подарки.

Всего в Белгороде на 15:00 проголосовали 11,56 процентов избирателей. Напомним, что участки работают 17, 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00.