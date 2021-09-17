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Спорт17 сентября 2021 16:02

Марокканский волейболист «Белогорья» признан самым ценным игроком чемпионата Африки

Национальная команда Мохаммеда Аль Хачдади финишировала на четвертом месте
Алексей СЕРГУНИН
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Мохаммед настолько мощно смотрелся на протяжении всего турнира, что затмил всех игроков команд-призеров. Фото vk.com/belogorievolley.

Мохаммед настолько мощно смотрелся на протяжении всего турнира, что затмил всех игроков команд-призеров. Фото vk.com/belogorievolley.

Капитан сборной Марокко и диагональный «Белогорья» Мохаммед Аль Хачдади признан самым ценным игроком чемпионата Африки.

Турнир прошел в столице Раунды – Кигали.

Сборная Марокко во главе с Мохаммедом уступила в матче за третье место египтянам – 1:3, заняв итоговую четвертую строчку.

Тот факт, что Эль Хачдади признан лучшим игроком турнира – крайне неожиданное решение. Дело в том, что обычно организаторы турнира выбирают лучшего в составе команды чемпиона (в Кигали победила сборная Туниса), на худой конец – из состава вице-чемпиона (вторыми стали камерунцы).

Но диагональный «Белогорья» настолько мощно смотрелся на протяжении всего турнира, что затмил всех игроков команд-призеров.