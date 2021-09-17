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Общество17 сентября 2021 15:25

Белгородские приставы вынудили владельца автопарка заплатить штраф

Мужчина никак не хотел расставаться с 30-ю тысячами рублей
Алексей СЕРГУНИН
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Лишь арест имущества вынудил должника одуматься. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Лишь арест имущества вынудил должника одуматься. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

«Предприниматель из Яковлевского района Белгородской области, привлеченный к административной ответственности за нарушение требований лесного законодательства, заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей», - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Правда, сделал он это после наложения запрета на регистрацию транспортных средств (у него их оказалось десять), двух земельных участков и одного здания.