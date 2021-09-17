Белгородские приставы вынудили владельца автопарка заплатить штраф

Лишь арест имущества вынудил должника одуматься. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

«Предприниматель из Яковлевского района Белгородской области, привлеченный к административной ответственности за нарушение требований лесного законодательства, заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей», - информирует пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Правда, сделал он это после наложения запрета на регистрацию транспортных средств (у него их оказалось десять), двух земельных участков и одного здания.