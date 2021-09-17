В Белгороде и на пригородных маршрутах появятся автобусы с кондиционерами

В дептрансе сообщили о планах закупить сто новых автобусов. фото: с страницы департамента строительства и транспорта Белгород в соцсети

Для Белгорода и пригорода планируют закупить сто новых автобусов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил руководитель департамента строительства и транспорта региона Владимир Базаров. По его словам, это будут низкопольные «ЛиАЗы 529267» на природном газе с системами информирования пассажиров и видеонаблюдением внутри салона.

На маршруты выйдут низкопольные «ЛиАЗы». фото: с страницы департамента строительства и транспорта Белгород в соцсети

Наконец, случилось то, о чем пассажиры маршруток мечтали знойным летом. Новые автобусы будут оборудованы кондиционерами. Ожидается, что они поступят в регион до конца 2021 года.