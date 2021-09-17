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Звезды17 сентября 2021 14:57

В Белгородской области прошел фестиваль «Орешкины потешки»

Гостей встречали в Красненском сельском поселении
Алексей СЕРГУНИН
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Праздничную атмосферу поддерживали солисты и коллективы учреждений культуры и Красненской детской школы искусств.

Праздничную атмосферу поддерживали солисты и коллективы учреждений культуры и Красненской детской школы искусств.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгородской области прошел фестиваль «Орешкины потешки», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Гостей встречали в Красненском сельском поселении.

Организаторы представили библиотечную интерактивную площадку, выставку декоративно-прикладного творчества мастеров районного Дома ремесел.

На фестивале также работали игровые площадки, организованные культработниками района. Гостей мероприятия угощали полевой кашей, выпечкой и горячим чаем.

На главной площадке фестиваля провели спортивные состязания, в которых участвовали четыре команды. Праздничную атмосферу поддерживали солисты и коллективы учреждений культуры и Красненской детской школы искусств.