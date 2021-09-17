У жительницы Белгорода, устроившей застолье на пеньке, случайный знакомый украл цепочку

С заявлением о краже золотого украшения в полицию Белгорода обратилась 45-летняя женщина. Несмотря на то, что ювелирное изделие пропало еще в августе, полицейским удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Им оказался 34-летний житель пригорода.

По предварительным данным, дама сидела в летний день на пенечке в лесополосе и употребляла спиртное. Проходивший мимо мужчина завел с ней беседу. Когда алкоголь закончился, женщина собралась уходить, но это оказалось непросто. После выпитого земля ушла из под ног, но случайный знакомый, как истинный джентльмен, бросился на помощь и не позволил белгородке упасть. В этот момент он и заметил золотую цепочку. Воспользовавшись состоянием дамы, мужчина незаметно снял с нее украшение и спрятал в карман. Ювелирное изделие он позже сдал в ломбард за 35 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.