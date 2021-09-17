Белгородские спасатели провели соревнования по плаванию

Победители определялись в командном зачете. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

В Белгородском Дворце детского творчества в рамках спартакиады Главного управления МЧС России по Белгородской области прошли соревнования по плаванию.

Участвовало семь команд. В каждой команде по пять спортсменов: четверо мужчин и одна девушка.

Соревнования проходили по преодолению 100-метровой дистанции вольным стилем для мужчин и 50-метровой дистанции для женщин. Победители определялись в командном зачете.

Лучшее время по итогам заплывов показала команда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области, на втором месте - команда Центра управления в кризисных ситуациях, на третьем месте – команда специализированной пожарно-спасательной части.

Все победители были награждены грамотами, медалями и кубками.