Под Белгородом нашли и обезвредили 10 минометных мин

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Вчера в поле рядом с хутором Бубны Ракитянского района мужчина обнаружил 10 минометных 81-миллиметровых мин. Он сразу позвонил в службу спасения (112) и сообщил о находке.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены взрывотехники поисково-спасательной службы области. Все боеприпасы военных лет были изъяты и ликвидированы на специальном полигоне.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает в случае обнаружения взрывоопасного предмета необходимо немедленно сообщить об опасной находке в службу спасения по телефону – «112» или в полицию – «102».

При производстве земляных или других работ - остановить работу, хорошо запомнить место обнаружения предмета, установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, веревки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении взрывоопасного предмета категорически запрещается предпринимать любые действия с ними. Этим вы сохраните свою жизнь и поможете предотвратить несчастный случай.