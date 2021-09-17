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Общество17 сентября 2021 12:55

В Белгородской области в ковидном госпитале открылся временный избирательный участок

Такую практику внедрили ряд регионов
Анастасия Лемешко
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На базе Белгородской областной инфекционной больницы открылся временный избирательный участок. фото: со страницы «Коронавирус. Оперштаб Белгородской области».

На базе Белгородской областной инфекционной больницы открылся временный избирательный участок. фото: со страницы «Коронавирус. Оперштаб Белгородской области».

Белгородцы, которые сейчас в условиях стационара проходят лечение от коронавируса, тоже смогут поучаствовать в выборах депутатов Государственной думы и досрочных выборах губернатора. На базе областной инфекционной больницы открылся временный избирательный участок. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Подобную практику внедрили у себя не все регионы. По информации оперативного штаба, такие же избирательные участки появятся 19 сентября и в ковидных больницах соседней Воронежской области.