В Белгородской области в ковидном госпитале открылся временный избирательный участок

На базе Белгородской областной инфекционной больницы открылся временный избирательный участок. фото: со страницы «Коронавирус. Оперштаб Белгородской области».

Белгородцы, которые сейчас в условиях стационара проходят лечение от коронавируса, тоже смогут поучаствовать в выборах депутатов Государственной думы и досрочных выборах губернатора. На базе областной инфекционной больницы открылся временный избирательный участок. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Подобную практику внедрили у себя не все регионы. По информации оперативного штаба, такие же избирательные участки появятся 19 сентября и в ковидных больницах соседней Воронежской области.