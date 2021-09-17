Под Белгородом «КамАЗ» вылетел в кювет и протаранил дерево

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» не справился с управлением из-за слишком высокой скорости. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В четверг, 16 сентября, в Яковлевском городском округе в ДТП попал «КамАЗ». По предварительным данным, 48-летний водитель, двигаясь в два часа ночи по трассе «Крапивенские Дворы – Сажное – Кривцово – Шляхово», не выбрал безопасную скорость и в итоге не смог справиться с управлением. На втором километре грузовик слетел с дороги в кювет и протаранил дерево.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, с которыми был госпитализирован, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.