Мошенники под предлогом выгодных вкладов похитили у белгородцев больше 2 миллионов рублей

На этой неделе еще двое белгородцев, решив заработать на инвестициях, нарвались на аферу. С заявлениями в полицию пришли 56-летний мужчина и 33-летняя женщина. По указанию аферистов, предложившим им «выгодно» вложить деньги, они зарегистрировались на инвестиционной платформе, которая оказалась мошеннической, и установили программу удаленного доступа на телефон. По указанию лже-брокеров белгородцы перечисляли деньги, а те якобы должны были вкладывать их в самые выгодные акции. В итоге мужчина лишился 1 миллиона 187 тысяч рублей. Женщина инвестировала аферистам 1 миллион 312 тысяч рублей. Вывести свои деньги они так и не смогли.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, по фактам мошенничества в особо крупном размере возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры по установлению личностей злоумышленников.

Правоохранители не рекомендуют людям, не обладающим специальными познаниями, участвовать в биржевых и инвестиционных проектах. Прежде чем решиться на вклад, стоит изучить информацию о деятельности торговой площадки. Проверить такие организации можно на официальном сайте Центробанка.