Белгородские родители смогут контролировать детей в интернете

Одна лицензия поможет родителю контролировать потребление контента в интернете сразу всех своих детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Для родителей белгородских младшеклассников закупили более 20 тысяч лицензий системы родительского контроля», - информирует пресс-служба губернатора и правительства.

Это мобильное приложение, которое устанавливается на смартфон ребенку и родителю. Таким образом, родитель может увидеть, на какие сайты заходит ребенок, контролировать получаемую им информацию и настраивать контент-фильтрацию.

- По статистике более половины белгородских детей от четырех до шести лет имеют свой девайс или же пользуются устройствами родителей, - отметил начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников. - И понятно, что современные гаджеты в большинстве своем имеют доступ к интернету, а значит, к неконтролируемому потоку самой разной информации. Чтобы как-то оградить детей от информации, которая может причинить вред их психологическому здоровью, мы запустили этот проект.

Еще одна важная задача проекта – профилактика интернет-зависимости детей. Система покажет часто используемые ребенком приложения и позволит настроить временные интервалы пользования смартфоном и отдельными приложениями. А советы психологов помогут правильно рассказать ребенку о существующих угрозах в киберпространстве.

Лицензии предоставят абсолютно бесплатно. Одна лицензия поможет родителю контролировать потребление контента в интернете сразу всех своих детей.

- С этого учебного года во всех начальных классах появился новый предмет по освоению навыков будущего, который подразумевает, в том числе, использование детьми интернета, - добавил Евгений Мирошников. - С системой контроля родителям однозначно будет спокойнее за своих детей.

Приобретенные лицензии рассчитаны, в основном, на первоклассников и их родителей, которые сами захотят пользоваться системой. Все нюансы приложения и краткий инструктаж проведут на специальных родительских собраниях.