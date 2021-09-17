Женский бодибилдинг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В Белгороде пройдет международный фестиваль силовых видов спорта «Колизей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. «Белгород-Арена» ждет участников и гостей 10 октября.

В этот день на крупнейшей многофункциональной арене Черноземья проведут соревнования по бодибилдингу, армрестлингу, гиревому спорту, жиму штанги лежа и строгому подъему на бицепс. Лучшие силачи и самые эффектные бодибилдеры региона, производители спортивного питания и товаров встретятся на одной площадке в 15:00.

В рамках фестиваля федерации проводят соревнования различного уровня, в том числе международного. О своем участии в фестивале по бодибилдингу и армрестлингу уже заявили спортсмены из Белоруссии.