Еще 204 жителя Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1611-ти госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1965 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1952 года рождения, житель Губкинского городского округа 1958 года рождения и жительница Чернянского района 1939 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - житель Белгородского района 1947 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 159 пациентов заболели, а выздоровели – 204.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 51628 человек, выздоровели – 45768, умерли – 1084.

Сейчас из 1611-ти госпитализированных 50 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13030 белгородцев - на самоизоляции, 17869 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 132670 - сняты с самоизоляции.