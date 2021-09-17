В Белгородской области открылись все 1243 избирательных участка

В Белгородской области стартовало трехдневное голосование. Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В пятницу, 17 сентября в Белгородской области, стартовало трехдневное голосование. Свои двери распахнули все 1243 избирательных участка. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и депутатов Госдумы (по списку и по двум одномандатным округам). Кроме того, в областном центре, Валуйском и Алексеевском городских округах пройдут довыборы депутатов в представительные органы муниципалитетов. За тем, как проходит голосование, все три дня будет круглосуточно вестись видеонаблюдение.

- Под камерами впервые окажутся все 1243 участка, то есть сто процентов постоянных участковых избирательных комиссий. На 471 участке будет вестись видеонаблюдение с трансляцией на служебный портал в сети Интернет. Мы выбрали самые крупные участки в области - от 1 тысячи избирателей. Трансляция с камер будет выходить в Центр наблюдения за выборами», – цитирует пресс-служба администрации области председателя Облизбиркома Игоря Лазарева.

В Белгороде заработал Центр общественного наблюдения за выборами. Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В этом году в регионе впервые открыли Центр общественного наблюдения за выборами. Он также приступил к работе в восемь часов утра. Местом дислокации стал молодежный культурный центр «Октябрь». Здесь оборудовали видеостену из восьми мониторов, на которые будет выводиться картинка с 32 участков. Как ранее сообщалось, наблюдать за процессом голосования здесь смогут аккредитованные СМИ, представители четырнадцати зарегистрированных партий и семнадцати кандидатов. Для них оборудовали 40 рабочих мест - компьютерный стол с ноутбуком и доступом к трансляции в реальном времени. Кроме того, в Центре общественного наблюдения установлен один компьютер, на котором можно перемотать видеозапись. Это позволит на месте обсудить и проанализировать возможные спорные моменты.