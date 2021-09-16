В Белгородской области пожарные сняли с макушки ели осваивавшего высоту котенка

Маленький непоседа решил с высоты полюбоваться птичками и не смог самостоятельно спуститься вниз. фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В поселке Ракитное спасатели пришли на помощь застрявшему на дереве котенку. О маленьком непоседе, осваивавшем высоту и не сумевшем спуститься вниз, сотрудникам МЧС сообщили работники местной администрации, услышавшие под окнами жалобное «мяу». Так как других происшествий не было, пожарные без раздумья отправились выручать «верхолаза» из беды. Чтобы добраться до него, потребовалась специальная лестница. Котенок не сразу понял добрые намерения сотрудника пожарной части и, увидев его, на всякий случай забрался повыше. В итоге спасателю пришлось снимать его с макушки трехметровой ели.

Оказавшись на земле, котенок на радостях убежал. Сотрудники администрации заверили спасателей, что малыш будет под присмотром, так как он у них частый гость.