Пуск тепла в Белгородской области по традиции начнется с детсадов, школ и больниц

В Белгородской области жилищный фонд практически готов к началу отопительного сезона. Об этом на брифинге сообщил начальник департамента ЖКХ Константин Полежаев.

Всего в регионе 5615 многоквартирных домов. Из них в 5145 централизованная система отопления. Управляющие компании почти везде закончили промывку и опрессовку систем отопления и горячего водоснабжения. В стадии завершения ремонт дымоходов, входных групп, остекление окон в местах общего пользования. Ремонтируют также кровли, межпанельные швы и отмостки. Продолжаются работы по капремонту и утеплению многоквартирных домов.

По словам начальника департамента ЖКХ, в 98 процентах котельных уже отремонтировали оборудование и провели плановые работы. К зиме готовы электро- и газаоснабжающие организации. На водозаборах провели капремонт насосного оборудования, где необходимо, заменили трубопроводные сети.

Когда в домах белгородцев станут горячими батареи, зависит от погоды. По традиции сначала тепло дадут в детские сады, школы и больницы. Согласно нормативам, пуск положено давать, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится на уровне не выше плюс восьми градусов.

- В прошлом году отопительный сезон начали раньше. Не будем ждать и в этом году. Если будет некомфортно в школах, детских садах, больницах, мы сразу дадим тепло, - пообещал Константин Полежаев.