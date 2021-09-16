За первый день акции «Белый цветок» белгородцы собрали на помощь онкобольным детям больше 2 миллионов рублей

Возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной в рамках акции «Белый цветок» прошла ярмарка сувениров. фото: с сайта администрации города Белгрода.

В четверг, сентября, в Белгороде стартовала восьмая по счету акция «Белый цветок». Благотворительный марафон открыла ярмарка сувениров возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Здесь можно было купить поделки, сделанные руками школьников, студентов и мастеров декоративно-прикладного творчества. Гостей также ждали мастер-классы.

На ярмарке были представлены поделки школьников, студентов и мастеров декоративно-прикладного творчества. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Такие же ярмарки в рамках акции развернулись и в образовательных учреждениях региона. Благотворительный марафон продлится больше месяца и завершится аукционом 4 ноября. Все вырученные деньги пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями. По информации пресс-службы администрации области, только за первый день удалось собрать 2 миллиона 328 тысяч рублей.