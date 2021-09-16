В Белгороде при попытке сбыта крупной партии наркотиков задержаны два жителя Тамбова

Жители Тамбова задержаны в Белгороде за попытку сбыта наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во время патрулирования улиц города Белгорода сотрудники вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии заметили двух подозрительных мужчин. По предварительным данным, 25-летний и 26-летний жители Тамбова были заняты тем, что пытались оборудовать тайник с наркотиками в одном из гаражных массивов. Росгвардейцы задержали «гастролеров» и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, которые изъяли у них 28 свертков с «синтетикой». Общий вес составил около 40 граммов, что является крупным размером.

Сотрудники полиции изъяли у злоумышленников крупную партию синтетических наркотиков. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По всей видимости, гостям теперь придется надолго задержаться. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков крупном размере. Фигурантам грозит длительный срок.