В Белгородской области ожидаются первые ночные заморозки

На Белгородскую область надвигаются первые ночные заморозки. фото: Артем Гребеник.

Синоптики предупредили жителей Белгородской области о первых ночных заморозках. Ночью 17 сентября ночью ожидается 0…+5 градусов, местами -1. Днем погода еще побалует жителей региона солнцем и теплом. Столбики термометров поднимутся до отметки +16…+21 градус.

Дождей белгородцам по-прежнему не обещают. Будет переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. В пятницу будет дуть восточный ветер, ночью - со скоростью 2-7 метров в секунду, днем - 6-11 метров в секунду.