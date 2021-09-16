В Старом Осколе полицейские нашли убежавшего из дома проблемного подростка

Вечером 12 сентября в полицию Старого Оскола обратился отец 15-летнего юноши. Мужчина сообщил, что не знает, где находится его сын. По информации пресс-службы УМВД, подростка нашли 14 сентября. По предварительным данным, парень уезжал к друзьям в Белгород, потом вернулся в свой город и продолжил гулять.

В полиции сообщили, что семья состоит на учете. Подросток пропускает занятия в школе, был замечен в употреблении спиртных напитков и подозревается в краже. Мать юноши уехала на заработки в другой регион. Мальчик живет с 39-летним отцом, который не работает, привлекался к административной и уголовной ответственности, не оплачивает имеющиеся штрафы и конфликтует с соседями.

Пресс-служба УМВД опубликовала видео, на котором записано общение сотрудника ведомства с мужчиной. На вопрос о том, правда ли, что он выгонял сына за дверь, и мальчик ночевал в подъезде, отец отвечает: «Не знаю, может быть, и ночевал». Вместе с тем мужчина уверяет, что в семье у них нормальные отношения.

По данным полиции, сейчас решается вопрос о том, останется ли ребенок в семье. Напомним, недавно в Старооскольском городском округе искали 10-летнего и 11-летнего мальчиков, сбежавших из дома после ссоры с приемным отцом. К счастью, с детьми ничего не произошло. Они переночевали в заброшенном здании, а на следующий день их нашли полицейские живыми и здоровыми.