Под Белгородом вор украл из хлева пенсионера двух баранов

Белгородца подозревают в краже двух баранов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С заявлением о краже двух баранов в белгородский районный отдел полиции обратился 70-летний пенсионер из села Веселая Лопань. Оперативники вместе с участковыми вычислили подозреваемого и задержали его. Им оказался 30-летний житель поселка Октябрьский.

По предварительным данным, ночью 9 сентября злоумышленник забрался в расположенный недалеко от дома пенсионера хлев. Мужчин вытащил сначала одного барана, потом другого. Животных он разделал неподалеку от места кражи и скрылся с добычей. Похищенное мясо правоохранители изъяли.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.