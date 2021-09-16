В дома и квартиры жителей Валуек вернулась вода

В городе организовали точки раздачи технической и питьевой воды. Фото с сайта администрации Валуйского городского округа.

Напомним, 15 сентября из-за прорыва трубопровода на главной канализационной станции в Валуйках часть города осталась без воды. Речь идет о нескольких тысячах жителей крупного населенного пункта.

Техническая авария на канализационно-насосной станции оставила без воды часть города. Фото с сайта администрации Валуйского городского округа.

В течение всего дня велись аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МЧС оперативно организовали откачку сточных вод и шесть мобильных пунктов раздачи технической воды. Не остались в стороне и военные, дислоцирующиеся на территории города. Они предоставили три единицы техники общим объемом 21 кубический метр и больше двенадцати часов раздавали питьевую воду местным жителям.

На помощь пришли и соседи. Из Шебекинского и Корочанского районов в Валуйки направили шестнадцать единиц техники, обеспечившей точки разбора воды в вечернее время. Параллельно подразделением «Белводоканала» велись работы по восстановлению работоспособности канализационно-насосной станции. В течение дня сотрудники организации также подвозили воду по заявкам. Два коммерческих предприятия взяли на себя поставки бутилированной воды на социальные объекты.

На помощь горожанам пришли спасатели и военнослужащие. Фото с сайта администрации Валуйского городского округа.

Администрация городского округа благодарит всех, кто пришел на помощь и принял участие в ликвидации аварии, а также местных жителей, которые с пониманием отнеслись к ситуации.

- Благодаря слаженной работе аварийных служб, привлеченных организаций приняты неотложные меры по проведению работ, направленных на восстановление функционирования системы водоотведения города и возобновление водоснабжения. Слаженными совместными усилиями сложную ситуацию удалось преодолеть, - сообщается на сайте учреждения.