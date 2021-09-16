«Лиге справедливости» — быть! «Справедливая Россия — За Правду» взялась за поддержку белгородского футбола

За круглым столом представители партии «Справедливая Россия – За правду» Юрий Осетров и Александр Воробьёв поговорили о ситуации в любительском спорте с председателем Федерации футбола Белгородской области Денисом Шпилёвым. На встрече также присутствовал ветеран футбола, многократный чемпион России Дмитрий Хлестов.

Сейчас в стране достаточно слабое финансирование массового любительского спорта, он в основном держится только на организаторских способностях энтузиастов. В региональных бюджетах средств на это, как правило, не хватает, а бизнес не видит для себя выгоды. В добавок к этому несовершенства в налоговом законодательстве тормозят участие спонсоров в любительском спорте. В итоге простой ребятне негде побегать с мячом, а национальная сборная не пополняется талантливыми игроками.

Представители «Справедливой России — За правду» уверены, что командная игра для детей очень важна не только для того, чтобы вырасти здоровыми, но и для опыта взаимодействия в коллективе. Поэтому партийцы решили поддержать в Белгородской области любительские команды по футболу. Дальше они намерены продвигать эту идею на федеральном уровне.

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