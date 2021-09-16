Из-за ремонта дороги в Белгороде 16 сентября ограничат движение на участке от улицы Крылова до Донецкой

Белгородцев предупредили о перекрытии дороги из-за ремонта. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В четверг, 16 сентября, с 9 часов утра и до 21 часа в Белгороде будет перекрыто движение на участке от улицы Крылова до дома № 84 по улице Донецкая. В городской администрации сообщили, что это связано с ремонтом дороги. Водителям предлагают возможный маршрут объезда: «улица Железнодорожная – улица Ватутина – улица Костюкова».

Водителям предлагают воспользоваться объездным маршрутом. фото: с сайта администрации города Белгорода.

Напомним, 16 сентября, в центре Белгорода также будет ограничено движение в связи с проведением благотворительной ярмарки «Белый цветок». Она пройдет возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Все деньги, вырученные с продажи сувениров, направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.