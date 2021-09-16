Двое 17-летних белгородецев отправятся под суд за покушение на сбыт наркотиков

В Белгородской области двое подростков обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По предварительным данным, незаконный заработок 17-летий юноша нашел в одном из мессенджеров. Парень предложил подработать так называемым «кладменом» своему сверстнику.

Став разменной монетой в криминальном бизнесе, подростки забрали по указанию своего куратора из тайника оптовую партию наркотиков и сделали «закладки» на территории областного центра и Белгородского района. Затем юноши с той же целью отправились в Яковлевский городской округ, где при оборудовании тайников их 30 марта задержали полицейские. Запрещенные вещества, которые подростки успели разложить, правоохранители изъяли.

По информации регионального управления Следственного комитета, несовершеннолетние закладчики обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд. За совершение такого преступления предусмотрено лишение свободы.