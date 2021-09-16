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Происшествия16 сентября 2021 9:03

Под Белгородом двое мужчин умерли прямо на улице

Тело одного обнаружили на остановке, второго рядом с машиной
Анастасия Лемешко
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В понедельник, 13 сентября, на остановке общественного транспорта в поселке Майский под Белгородом обнаружили тело мужчины. В среду, 15 сентября, в социальных сетях появилась информация о том, что в поселке Северный недалеко от кольца «промышленный парк» рядом с автомобилем «ВАЗ 2106» нашли мертвым водителя.

Что именно стало причиной смерти, неизвестно. По предварительным данным, в обоих случаях она носит некриминальный характер. По информации из открытых источников, мужчинам стало плохо, и они скончались прямо на улице.