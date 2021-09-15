В центре Белгорода 16 сентября ограничат движение

фото: с официальной страницы администрации города Белгорода в соцсети.

В связи с проведением благотворительной акции «Белый цветок» в центре Белгорода ограничат движение. Напомним, мероприятие пройдет возле учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Здесь организуют ярмарки поделок. Все вырученные деньги пойдут на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Уже в 23 часа 15 сентября в районе проведения мероприятия будет ограничена парковка, а с 8 часов утра 16 сентября – движение автомобилей. Администрация города приносит водителям извинения за временные неудобства.