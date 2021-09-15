Техническая авария оставила часть Валуек без воды

На период проведения аварийно-восстановительных работ в городе организовали точки раздачи технической и питьевой воды. фото: ГУ МЧС России по Белгородской области.

В среду, 15 сентября, на главной насосной станции Валуек случилась техническая авария. По предварительным данным, к ней привел порыв трубопровода в напорном коллекторе машинного отделения.

В результате часть города осталась без воды. В течение всего дня ведутся аварийно-восстановительные работы. На сайте администрации городского округа размещена информация о том, что их планируется завершить к 23 часам.

В городе организовали точки раздачи технической и питьевой воды. Ее подвозят спасатели, добровольная пожарная команда, сотрудники Белоблводоканала и военнослужащие.

- Откачка сточных вод осуществляется в ближайшие коллекторы. Также организована яма для временного приема стоков на прилегающей территории, - написал у себя на странице в соцсети глава района. - Сброс сточных вод в реку не осуществляется. По завершении аварийных работ территория будет приведена в соответствующее санитарным нормам состояние.