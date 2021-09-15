В Белгородской области ночью может похолодать до +2 градусов

Утром и вечером возможен туман. Фото: Артем Гребеник.

На Белгородскую область надвигается похолодание – уже 16 сентября столбики термометров поползут вниз. По данным регионального управления МЧС, ночью ожидается +2…+7 градусов. Днем +15…+20 градусов тепла.

Дождей белгородцам пока не обещают. В четверг будет переменная облачность и без осадков. Утром и вечером местами возможен туман. Водителям напоминают, что при ограниченной видимости необходимо проявить максимальную бдительность. Не спешите за рулем, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами.