Белгородца подозревают в инсценировке ДТП для получения страховки

В полицию Старого Оскола обратился представитель страховой компании. Один из клиентов – 54-летний владелец «Киа Рио», претендовал на выплату в связи с ДТП, которое якобы произошло минувшей зимой. Однако, получив результаты экспертизы, страховщики усомнились, что автомобиль получил повреждения при обстоятельствах описанных владельцем.

Оперативники распутали аферу. По предварительным данным, машина побывала в ДТП еще летом 2020 года. Аварию совершил арендовавший её водитель. Суд обязал его выплатить собственнику около 500 тысяч рублей. Владелец решил дополнительно заработать на разбитой машине, выдав старые повреждения за новые. Зимой 2021 года он инсценировал ДТП, после чего обратился в страховую компанию за компенсацией на сумму более полумиллиона рублей.

В пресс-службе УМВД России по г. Старому Осколу сообщили, что по факту покушения на мошенничество в сфере страхования возбуждено уголовное дело. За такое преступление предусмотрены штрафные санкции, обязательные, исправительные либо принудительные работы, ограничение свободы или несколько месяцев ареста.