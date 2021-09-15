Белгородцы смогут сняться в историческом фильме «Рождение империи» в качестве актеров массовки

Съемочная группа рассказала о подготовке к созданию исторической картины «Рождение империи». фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

«Комсомолка» уже писала о том, что в Белгородской области пройдут съемки исторического фильма «Рождение империи». Студия «ТриТэ» планирует выпустить полнометражную картину о десятилетнем пути Петра I после возвращения из Европы. На встрече с главой региона режиссер Алексей Нужный рассказал, что это будет в большей степени приключенческий фильм, рассчитанный на большую аудиторию.

В Белгородской области планируют отснять семьдесят процентов картины, в том числе Полтавскую битву. Для фильма воссоздадут крепости и деревни того времени. К строительству декораций планируют приступить уже через две недели. Они появятся на реке Короча, вблизи Таврово-10, сел Яблочково, Дмитриевка, Графовка и Доброе Шебекинского городского округа, а также в парке «Муромский лес» Белгородского района.

Все декорации, по словам главы региона Вячеслава Гладкова, сохранят, и в будущем они будут служить туристическими объектами. На сайте администрации области также сообщается, что белгородцы смогут принять участие в создании исторической картины в качестве актеров массовки. Предварительные списки уже составили.

Помимо Белгородской области, съемки пройдут в Санкт-Петербурге, Венгрии и Германии. В фильме будут задействованы известные актеры, а его премьера запланирована на 2022 год. Вполне возможно, что её проведут в Белгородской области.