В Белгородской области таксист обворовал пассажирку

С заявлением о краже телефона в полицию обратилась жительница Шебекино. Выяснилось, что мобильник пропал после поездки в такси. Заявительница, обнаружив пропажу, сама позвонила водителю. Однако тот уверял, что нашел в салоне лишь сим-карту, которую готов вернуть.

Сотрудникам полиции удалось вывести таксиста на чистую воду. Мужчина признался, что похитил забытый пассажиркой мобильник. Правоохранители уже изъяли у него похищенный телефон.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.