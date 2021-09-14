Белгородский «Салют» впервые в сезоне крупно победил на своем поле

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с шестью мячами. Фото fcsalyut.ru.

Сегодня в рамках 10-го тура первенства ПФЛ белгородский «Салют» дома переиграл «Динамо» из Владивостока – 3:0.

По разу отличились Кирилл Корольков (27-я минута), Александр Агеев (70-я) и Евгений Дегтярев (88-я).

«Салют»: Цыгулев, Смирных, Крикуненко, Викторов, Олишевский, Дудайти (Корнеев, 90+), Дегтярев, Малахов (Ивантеев, 90), Корольков (Матвевнин, 90), Агеев (Канищев, 82), Дегтев (Контанистов, 90+).

Это третья крупная победа «Салюта» в этом розыгрыше, но при этом первая – домашняя. Во 2-м туре белгородцы одолели в гостях «Рязань» (4:0), а седьмом – воронежский «Факел-М» (8:0).

Таким образом, после сегодняшнего игрового дня в подгруппе 2 группы 3 «Салют» с 19-ю очками в активе занимает 4-е место. В ТОП-3 входят «Саратов» (24), динамовцы из Брянска и Владивостока (по 20).

Вплотную за нами следуют тульский «Арсенал-2» (17) и «Рязань» (15).

Наш Денис Дегтев занимает второе место в споре бомбардиров с шестью мячами. Лидирует Никита Голдобин из московской «Родины» с девятью точными ударами.

Теперь 18 сентября «Салют» сыграет в Саратове с местным одноименным клубом.