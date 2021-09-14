15 сентября на Белгородчине будет туманно

В среду в Белгородской области ожидается утренний туман. фото: Артем Гребеник.

По данным белгородских синоптиков, завтра, 15 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, ночью от трех до восьми метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от шести до 11-ти градусов выше ноля, днем – от плюс 17-ти до плюс 22-х градусов.

В Белгороде ночью от восьми до десяти градусов тепла, днем – от 18-ти до 20-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.