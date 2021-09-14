В Белгороде вернут прежний маршрут троллейбуса М8

В настоящее время специалисты монтируют контактную сеть по улицам Королева и Щорса. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В столице Белгородской области восстанавливают контактную сеть для продления маршрута М8», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С 11 июля в Белгороде изменилась схема пассажирского обслуживания троллейбусами. Сейчас на линию выходит два троллейбусных маршрута, причем, М8 – по укороченной схеме.

В связи с большим количеством обращений жителей областного центра единая транспортная компания (ЕТК) совместно с администрацией Белгорода проработала вопрос о запуске маршрута М8 по старой схеме.

В настоящее время силами ЕТК монтируют контактную сеть по улицам Королева и Щорса. Работы планируют завершить к 19 сентября.