«Поезд здоровья» объезжает все муниципалитеты региона.

«Поезд здоровья» посетил очередной район Белгородской области», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

13 сентября «медицинский десант» высадился у офиса семейного врача села Гостищево. В его состав вошли лучшие врачи областной больницы и яковлевской поликлиники: несколько терапевтов, гериатр, невролог, онколог, кардиолог, стоматолог и эндокринолог. Сделать ЭКГ, флюорографию или узнать свой уровень глюкозы и сахара в крови жители могли за считанные минуты.

- На борту «Поезда здоровья» есть все для прохождения первого этапа диспансеризации - пояснила заведующая поликлиникой Яковлевской ЦРБ Елена Чмутова. - Если возникает необходимость, врачи выписывают направление на дообследование или госпитализацию. Есть здесь и оборудование, которого, в том же гостищевском офисе семейного врача, попросту нет. К примеру, аппарат для УЗИ щитовидной железы.

За день специалисты «Поезда здоровья» обследовали более 300 человек из Гостищевской, Кривцовской, Терновской территорий и Строителя. Списки помогали составлять соцработники.

Следующую остановку в Яковлевском округе «Поезд здоровья» сделает 28 сентября в селе Алексеевка. Предварительно записаться можно будет через своего семейного врача.

Отметим, что «Поезд здоровья» объезжает все муниципалитеты Белгородской области в рамках губернаторского проекта «Здоровая Белгородчина».