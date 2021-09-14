Белгородец завоевал золото на Всемирных спортивных играх школьников

Роман Ламонов (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.

«Накануне в Сербии стартовали Всемирные спортивные игры школьников», - сообщает ЦСП Белгородской области.

Наш земляк Роман Ламонов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо.

В составе юношеской сборной России белгородец одержал уверенные победы над спортсменами из Мексики, Казахстана и Украины в весовой категории до 61 килограмма.

Отметим, что Роман является воспитанником СШОР №5 Белгорода и тренируется под руководством Ольги Хворостовой.