Белгородец завоевал золото на Всемирных спортивных играх школьников

Роман Ламонов (в центре). Фото ЦСП Белгородской области.
«Накануне в Сербии стартовали Всемирные спортивные игры школьников», - сообщает ЦСП Белгородской области.
Наш земляк Роман Ламонов завоевал золотую медаль в соревнованиях по тхэквондо.
В составе юношеской сборной России белгородец одержал уверенные победы над спортсменами из Мексики, Казахстана и Украины в весовой категории до 61 килограмма.
Отметим, что Роман является воспитанником СШОР №5 Белгорода и тренируется под руководством Ольги Хворостовой.