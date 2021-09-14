Более 45 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 51153 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это жительница Старооскольского городского округа 1940 года рождения и житель Губкинского городского округа 1961 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Грайворонского городского округа 1940 года рождения, проходившая лечение в Борисовской ЦРБ, и житель Алексеевского городского округа 1980 года рождения, проходивший лечение в Алексеевской ЦРБ.

За это же время 151 пациент заболел, а выздоровели – 182.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 51153 человека, выздоровел – 45163, умерли – 1066.

Сейчас из 1648-ми госпитализированных 46 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

13389 белгородцев - на самоизоляции, 17748 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 131095 - сняты с самоизоляции.