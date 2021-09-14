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Общество14 сентября 2021 9:57

Жителя Белгородской области подозревают в краже 3,5 тонн дизтоплива

По данным полиции, водитель транспортной компании торговал горючим
Анастасия Лемешко
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В полицию Старого Оскола обратился представитель транспортной компании. Он сообщил о выявленной недостаче горючего. «Испарились» более 3,5 тонн дизтоплива на сумму около 170 тысяч рублей.

Оперативники вычислили злоумышленника. В совершении преступления подозревается водитель транспортной компании – 36-летний житель Чернянского района. По предварительным данным, мужчина в течение года торговал дизтопливом, предназначавшимся для заправки автомобиля.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет колонии.