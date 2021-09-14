В Белгородской области будут судить женщину за убийство сожителя

Разозлившись, обвиняемая взяла нож и ударила сожителя в грудь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственный отдел по Белгородскому району регионального СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела по обвинению 50-летней жительницы поселка Разумное в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, вечером 25 июня этого года обвиняемая выпивала со своим сожителем в квартире в поселке Разумное. Между ними произошла словесная ссора из-за потраченных денег.

Разозлившись, обвиняемая взяла нож и ударила сожителя в грудь. От полученной травмы 43-летний потерпевший скончался на месте происшествия. О смерти мужчины женщина сообщила соседям.

«Следствие собрало достаточную доказательную базу, впереди суд», - информирует пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.