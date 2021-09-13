Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 21:40

Белгородские оперативники обнаружили под обшивкой автомобиля 3 килограмма наркотиков

По данным полиции, курьер направлялся для сбыта в Казань
Анастасия Лемешко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Белгородом задержали наркокурьера с тремя килограммами "синтетики".

Под Белгородом задержали наркокурьера с тремя килограммами "синтетики".

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автомобиль, перевозивший крупную партию наркотиков, полицейские остановили на трассе «Короча – Губкин – Горшечное» в Старооскольском городском округе. Под внутренней обшивкой двери оперативники обнаружили 12 полимерных свертков с подозрительным веществом. Эксперты установили, что это синтетический наркотик. Общий вес изъятого составил около трех килограммов.

По предварительным данным, 35-летний наркокурьер – житель Кирова, заказал оптовую партию «синтетики» через Интернет. Забрав её в одном из регионов, злоумышленник транзитом через Белгородскую область направлялся для сбыта в Казань.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.

Смотреть видеосюжет
Наркокурьер почти с 3 кг «синтетики» задержан полицией на трассе в Белгородской области
Наркокурьер почти с 3 кг «синтетики» задержан полицией на трассе в Белгородской области
Наркотическое средство злоумышленник, 35-летний житель Кирова, приобрёл посредством сети Интернет и планировал доставить в Казань. Мужчина заключён под стражу. Подробнее об этом: https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/narkokurer-pochti-s-tremya-kilogrammami-sintetiki-zaderzhan-politsiey-na-trasse-v-belgorodskoy-oblas/ Официальный сайт МВД МЕДИА: https://mvdmedia.ru/ Telegram: https://t.me/mediamvd ВКонтакте: https://vk.com/ormvd Facebook: https://www.facebook.com/ormvd.rf Twitter: https://twitter.com/ormvdrf Одноклассники: https://ok.ru/ormvd