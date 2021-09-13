Белгородские оперативники обнаружили под обшивкой автомобиля 3 килограмма наркотиков

Под Белгородом задержали наркокурьера с тремя килограммами "синтетики". Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автомобиль, перевозивший крупную партию наркотиков, полицейские остановили на трассе «Короча – Губкин – Горшечное» в Старооскольском городском округе. Под внутренней обшивкой двери оперативники обнаружили 12 полимерных свертков с подозрительным веществом. Эксперты установили, что это синтетический наркотик. Общий вес изъятого составил около трех килограммов.

По предварительным данным, 35-летний наркокурьер – житель Кирова, заказал оптовую партию «синтетики» через Интернет. Забрав её в одном из регионов, злоумышленник транзитом через Белгородскую область направлялся для сбыта в Казань.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.