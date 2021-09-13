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Экономика13 сентября 2021 16:38

«Открытие»: более 21 миллиарда для предпринимателей

Таков объем кредитов, выданных банком в регионах Центральной России за первое полугодие
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В топ 5 регионов-лидеров по данному направлению вошли Ярославль, Воронеж, Курск, Липецк и Тверь.

В топ 5 регионов-лидеров по данному направлению вошли Ярославль, Воронеж, Курск, Липецк и Тверь.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - один из самых быстро растущих игроков на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Банк стремится предлагать предпринимателям высокий уровень качественного сервиса.

«Открытие» фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность. Основные принципы в работе банка с предпринимателями - комплексный и гибкий подход, индивидуальная модель обслуживания, предоставление широкого спектра высококачественных услуг, использование передовых технологий, высокая скорость принятия решений, глубокая клиентская аналитика для понимания потребностей клиента, а также удобная удаленная модель обслуживания.

Есть у банка и собственные уникальные наработки, которые могут быть интересны предпринимателям - программа «Open Academy», которая предоставляет бесплатный доступ к обучающим материалам о том, как правильно и грамотно вести бизнес.