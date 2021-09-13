В Старом Осколе прохожий ограбил слабовидящего старика с тростью

Старооскольца подозревают в ограблении пожилого мужчины, возвращавшегося домой после получения пенсии. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские задержали в Старом Осколе подозреваемого в ограблении 78-летнего пенсионера. По предварительным данным, сорокалетний местный житель с криминальным прошлым вызвался проводить до дома слабовидящего старика с тростью. По пути пожилой мужчина рассказал, что ходил получать пенсию, а, дойдя до дома, на глазах незнакомца вытащил деньги. Злоумышленник этим мгновенно воспользовался. Он выхватил из рук дедушки десять тысяч рублей и скрылся.

Описать злоумышленника пенсионер, естественно, не смог. Однако свидетелем происшествия стала его внучка. В результате полицейским удалось выйти на след подозреваемого и изобличить его в грабеже. Похищенные деньги мужчина успел потратить.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.