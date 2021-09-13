В Белгороде открыли памятник «Пограничникам всех поколений»

Автор памятника - известный белгородский скульптор Тарас Костенко. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Глава области Вячеслав Гладков и начальник регионального Пограничного управления ФСБ России Дмитрий Прокопов вместе с ветеранами службы и жителями Белгорода открыли памятник «Пограничникам всех поколений» и возложили к нему цветы.

- Все знают, что у нашей области более 500 километров государственной границы, - обратился к присутствующим Вячеслав Гладков. - Белгород давно ждал открытия этого памятника. Здесь собралось много людей, особенно радует присутствие детей из соседних садов и школ.

Вы, дорогие ветераны, товарищи пограничники, формировали честь и достоинство службы. Уверен, что наша молодежь возьмет с вас пример. Большое вам спасибо за любовь и преданность Родине, за бдительную службу и выполнение боевых задач.

В церемонии открытия мемориала также принял участие автор памятника - известный белгородский скульптор Тарас Костенко.

Четыре скульптуры олицетворяют различные периоды в истории службы - от средневековой Руси до наших дней.