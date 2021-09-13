Белгородский боксер стал интернациональным чемпионом

На счету Дмитрия Тищенко (слева) теперь девять побед (шесть нокаутом) и одно поражение. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«Белгородский боксер Евгений Тищенко стал интернациональным чемпионом по версии WBC в тяжелом весе», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Поединок с Дмитрием Кудряшовым из Волгодонска проходил в Екатеринбурге. Бой в весовой категории до 90,71 килограмма продлился 10 раундов, и с большим преимуществом судьи единогласно отдали победу Тищенко.

Отметим, что на счету 30-летнего белгородца теперь девять побед (шесть нокаутом) и одно поражение.

В прошлом поединке россиянин проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну и не сумел стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC.

Пояс интернационального чемпиона WBC стал третьим в карьере Тищенко, ранее владевшего поясами интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO.