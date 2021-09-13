Белгородские фермеры помогут обеспечить область овощами

В процессе подбор поставщиков и заключение контрактов с производителями из южных регионов. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Фермерские и личные подсобные хозяйства области помогут закрыть 80 процентов потребности в картофеле, репчатом луке, белокочанной капусте, свежих огурцах и помидорах», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

- Меня очень волнует наша с вами работа в части модернизации личных подсобных хозяйств, увеличения их объема на следующий год, - заявил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании. - Обязательно еще раз обсудим более детальный план производства овощей и их реализацию. У каждого муниципального образования он будет свой, в соответствии с потребностью населения. И еще, надеюсь, огурцы перед Новым годом у нас больше не будут стоить 500 рублей.

Дефицит моркови и свеклы будет компенсирован за счет организации поставок из других субъектов. В процессе подбор поставщиков и заключение контрактов с производителями из южных регионов.

На сегодняшний день ведется и работа по формированию специального земельного фонда области для фермеров. Некоторые производители уже готовы увеличить площадь посадки овощей борщевого набора и овощей закрытого грунта.

По поручению главы региона департамент агропромышленного комплекса разрабатывает план по модернизации 36 теплиц (из 113 действующих). Решается и вопрос хранения собранного урожая.